В пятницу, 15 мая, в Украине ожидается переменно облачная погода. В большинстве регионов, кроме северных, пройдут кратковременные дожди. На юге страны возможны грозы.

Ветер ожидается южный, с переходом на северный, 7-12 м/с. В Карпатах, южных и центральных областях местами порывы до 15−20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха в западных и северных областях опустится до +3-5 градусов. На лстальной территории обещают +6-12.

В дневные часы прохладней всего будет на западу Украины, где прогреется всего до +12-15 градусов. А теплее всего - на юге и востоке - до +20-23. На остальной территории - до +18.

Также синоптики предупреждают, что 15 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик объяснила, почему погода в Украине 13 мая оказалась настолько холодной.

Также мы сообщали, что на Польшу обрушился майский снегопад.