Бывшая замминистра иностранных дел Украины, советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств "Нафтогаза" в спорах с "Газпромом" и по делам против Российской Федерации.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте "Нафтогаз Украины", а также об этом написала сама Зеркаль в Facebook, в четверг, 14 мая.

Так, эту должность Зеркаль получила в связи с трансформацией организационной структуры группы "Нафтогаз".

"Отныне я отвечаю за организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств в спорах с ОАО "Газпром" и по делам против Российской Федерации", - пишет Зеркаль.

Зеркаль добавила, насколько важна эта должность и для компании и для Украины.

"Направление, за которое я отвечаю в "Нафтогазе", крайне важно и для компании, и для Украины, поскольку речь идет о долгосрочных целях интеграции нашего государства в мировой рынок для лучших бизнес-условий и для защиты энергетической безопасности. Поэтому работа над начатыми процессами и арбитражами не только не остановится, но и усилится ", - сказала она.

В 2014-2019 годах в должности заместителя министра иностранных дел Елена Зеркаль занималась вопросами европейской интеграции, в частности, либерализацией визового режима с ЕС, а также представляла Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России.

4 декабря, Кабинет министров уволил с постов шестерых чиновников, в том числе Елену Зеркаль из Министерства иностранных дел, а после этого назначил ее советником председателя правления "Нафтогаза".

Напомним, что в среду, 13 мая, руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил о своем грядущем увольнении.