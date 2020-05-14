На днях бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что дела на Петра Порошенко в ГБР не имеют под собой оснований. И сравнил их с тем, как Янукович преследовал Тимошенко, упрятав ее в тюрьму.

По словам Рябошапки, "ничего перспективного" в 17 уголовных делах на экс-президента нет.

Однако с ним бы не согласился Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз при Минюсте.

"Страна" смогла познакомиться с экспертизой, которую он выдал ГБР по одному из дел, открытых против Порошенко по заявлению известного юриста Андрея Портнова.

Речь об отправке украинских моряков в Керченский пролив, где их 25 ноября 2018 года захватили российские пограничники. Чем воспользовался Порошенко, введя военное положение и попытавшись отсрочить президентские выборы.

После смены власти в стране, дело на экс-президента по заявлению Портнова завели по трем статьям - госизмена, попытка незаконного захвата власти и превышение служебных полномочий.

Эксперты КНИИСЭ пришли к выводу, что власти и военное руководство знали о пагубных последствиях своих действий. Но, следуя устному приказу Порошенко, отправили моряков в российский плен.

"Страна" изучила выводы отчета госэкспертов, которые приобщены к уголовному делу против бывшего гаранта.

О чем говорится в экспертизе по делу моряков

В распоряжении "Страны" оказались материалы экспертизы КНИИСЭ о Керченском деле. В нем есть ряд интересных выводов.

Во-первых, четко говорится, что никакой документально оформленной стратегии по наращиванию военного присутствия в Азовском море в Украине не было. В регулирующий это документ - "Стратегический план использования ВСУ и других составляющих сил обороны для отпора вооруженной агрессии" - изменений в сентябре-декабре 2018 года не вносилось.

То есть направление военных кораблей в Керченский пролив было согласовано не в порядке общей стратегии, а неким волевым актом военного руководства.

Также, говорится в экспертизе, не было и острой необходимости в наращивании военной силы Украины в Азовском регионе - по крайней мере, никаких документов по этому поводу в Генштабе не принимали.

Однако командир Морского командования и глава ВМСУ, решил корабли направить. Как утверждают в КНИИСЭ - без объективных на это оснований. И с нарушением массы уставных документов. Например - "без получения директивы, приказа, боевого распоряжения от высшего штаба".

Также решение о переходе через Керченский пролив было принято "без учета мер безопасного использования войск". Был нарушен порядок исполнения документов боевого управления, говорится в экспертизе.

Командование ВМСУ не оценило вероятные ответные действия противника - то есть не предусмотрело, что корабли могут захватить. И, что более интересно - оно почему-то даже не рассматривало переправку бронированных катеров по суше, если была необходимость усилить военно-морскую группу в Азовском море. Хотя накануне такие же катера "Лубны" и "Кременчуг" именно так и в Бердянск и перебрасывались.

Далее эксперты делают еще один вывод - из-за того, что при Порошенко в Азовское море начали массово перебазировать военные суда, была ослаблена обороноспособность Украины в Черноморской акватории. Откуда эти корабли перебрасывались.

"Любое иностранное государство, имевшее территориальные претензии к Украине, могло получить преимущества в наступательных действиях против Украины", - говорится в отчете.

Понятно, почему на этом делается акцент. После рейда украинских катеров "на Керчь" и захвата их в плен резко накалилась военная ситуация. Украина с Россией оказались на грани военного конфликта. При этом черноморское побережье стало полностью беззащитным - ввиду того, что основные силы были уведены в Азов.

То есть Россия, в случае войны, могла бы легко захватить черноморский юг Украины. И эти последствия легко было бы просчитать. К такому выводу эксперты КНИИСЭ.

След Порошенко

В документе называется одна причина, по которой военные моряки нарушили все мыслимые инструкции. Это президент Петр Порошенко.

"Указание Верховного главнокомандующего ВСУ, президента Украины на совещании СНБО о необходимости отправить по морю корабли было воспринято военным руководство как приказ и привело к тяжелым последствиям - а именно плену военнослужащих и приведению кораблей в небоеготовное состояние", - говорится в отчете экспертов.

Они утверждают, что это решение нанесло прямой материальный ущерб флоту (из-за захвата кораблей) и моральный ущерб для попавших в плен моряков. И в прямой причинно-следственной связи с этим ущербом является решение командования ВМСУ. Навеянное "вказивкой" Порошенко.

Отметим, что речь идет о заседании СНБО 6 сентября 2018 года, на котором, при участии президента, было принято решение об усилении украинской группировки на Азовском море.

Интересно, что сейчас это решение с сайта СНБО удалено. Однако оно сохранено в кеше Google.

О том, что именно на этом заседании Порошенко призвал отправить корабли через Керченский пролив, утверждается в справке ГБР об уголовном деле, которое открыто на экс-президента.

"Президентом Украины на заседании СНБО 06.09.2018 года, несмотря на предостережения членов СНБО о возможности задержания, было отмечено, что необходимо отправить морем корабли, экипажи которых будут героями, и мы с этого сделаем "рейвах" (возню, движение). Военным руководством ВС Украины это было расценено как приказ", - говорится в документе, который есть в распоряжении "Страны".

Интересно, что уже 11 сентября в Бердянск по суше перевезли катера "Лубны" и "Кременчуг", а 20 сентября в Керченский пролив через Черное море отправились украинские военные корабли. Правда, их россияне пропустили - суда были техническими и вооружений не несли. А вот бронекатерам, которые отправились "на Керчь" в ноябре, повезло уже меньше.

Отметим, что за полтора месяца до рокового похода собиралось еще одно заседание СНБО по Азовскому морю под руководством Порошенко. Но более половины решений от 12 октября оказались засекреченными.

"Указанную ситуацию (захват кораблей и моряков - Ред.) Порошенко П.А. использовал для введения в государстве военного положения с целью переноса сроков проведения выборов Президента Украины или их отмены", - говорится в справке ГБР.

"Морякам придется платить". Позиция Минюста

Интересен еще один аспект экспертизы КНИИСЭ - это моральный ущерб, нанесенный попавшим в плен морякам. Его оценивают в районе 115 миллионов гривен.

Если уголовное дело против Порошенко доведут до конца и докажут в суде, что командование послало их на верный плен - то взыскивать эти миллионы моряки смогут с Украины.

Об этом говорится в еще одном документе, копией которого располагает "Страна" - докладной записке замминистра юстиции Ивана Лещины на имя своего шефа Дениса Малюськи.

"Наличие такого уголовного производства даст основания 24 военнослужащим ВМС Украины, захваченным РФ 25.11.2018, подать в Европейский суд по правам человека индивидуальные заявления против Украины и взыскания соответствующей компенсации за нарушение их прав", - предостерегает Лещина.

То есть украинские чиновники против дела на Порошенко не только потому, что этим может воспользоваться Россия (так указано в докладной), а еще и чтобы сэкономить на компенсациях своим же морякам.

Впрочем, вряд ли денежный мотив является главным препятствием для того, чтоб делу против Порошенко давать ход и вручить ему подозрение. Ведь если есть уже и выводы экспертов, и материалы средствия, которые доказывают ответственность экс-президента, то что может останавливать ГБР от подготовки подозрения Порошенко, а Генеральную прокуратуру от ее согласования? Тем более, что люди нынешнего генпрокурора Венедиктовой продолжают управлять Госбюро расследований, а она сама является членом команды президента.

Очевидно, что останавливать могут причины лишь не юридического характера - отстутствие политические воли или некие "договорняки" с Порошенко.