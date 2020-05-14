Радикала Сергея Стерненко, который в 2018 году убил человека в Одессе, вызвали в столичное управление Службы безопасности Украины, чтобы вручить сообщение о подозрении.

Об этом сам Стерненко сообщил на своей странице в Facebook.

Как уточняет сам радикал, время его вызова - понедельник, 18 мая, 09:00.

Напомним, ранее ультрас "Динамо" пригрозили массовыми протестами, если радикалу Стерненко объявят подозрение в убийстве. Также "Страна" подробно разбиралась, объявят ли подозрение в убийстве Сергею Стерненко.

Мы уже неоднократно писали о том, как Стерненко убил человека в Одессе, но уже почти два года избегает наказания из-за покровительства высоких чинов - при Порошенко из СБУ, а при Зеленском - экс-генпрокурора Рябошапки, который забрал дело из полиции и передал его в СБУ.