Министерство иностранных дел Украины прояснило почему запретило гражданам с 1 сентября выезжать в Беларусь по внутреннему По словам министерства, выезд украинцев в соседнюю страны по заграничным паспортам уменьшит время прохождения контроля на границе. Это должно защитить граждан.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Новый порядок выезда позволит: улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов; уменьшить время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается специальными приборами", - говорится в сообщении.

Также в МИД считают, что использование загранпаспорта усовершенствует процедуру пограничного контроля и будет предотвращать случаи использования подделок паспорта гражданина Украины (в форме книжечки), поскольку он имеет низкую степень защиты.

"Запланированная отсрочка нового порядка до 1 сентября этого года позволит путешествующим в случае необходимости заблаговременно оформить загранпаспорта на территории Украины", - добавили в пресс-службе.

Также отмечено, что гражданам Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, не нужно волноваться - при их возвращении в Украину Государственная пограничная служба беспрепятственно будет пропускать по внутренним паспортам.

"Для граждан Украины - жителей пограничных районов Украины остается в силе режим поездок в Республику Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет)", - отмечено в сообщении.

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