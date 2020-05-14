Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России остановили рост заболеваемости коронавирусом. По словам главного санврача, в последние 11 дней наблюдается незначительный прирост новых случаев болезни.

Об этом Анна Попова сказала в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в четверг, 14 мая.

"Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день", - сказала Попова.

По данным оперативного штаба, к 13 мая в России зарегистрировано 252,2 тысячи зараженных коронавирусом, 9,974 зараженных обнаружено за день, в за сутки 13 мая заразились 10,028 человек. Сейчас болеют 196,4 тысяч человек. За время пандемии от осложнений болезни в России умерли 2305 человек, вылечились - 53,5 тысяч.

Ранее "Страна" писала, что в Москве всех начнут массово проверять на иммунитет к коронарусной инфекции. 70 тысяч жителей столицы еженедельно будут получать приглашения сдать анализ крови.

Также мы рассказывали, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заразился коронавирусом и рассказал о своем самочувствии.