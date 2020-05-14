Власти Львова представили план выхода местной сферы культуры из карантина. Для этого чиновники вместе с представителями культурной общественности разработали пять этапов возвращения к жизни музеев, кинотеатров, библиотек, театров. Об этом сообщается на сайте мэрии Львова.

По словам заместителя городского головы Андрея Москаленко, при условии снижения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов, культура Львова будет выходить из карантина в пять этапов.

1 этап - Май

Пилотное открытие музейных пространств под открытым небом. Уже с 11 мая начал работу Музей народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого, Территория террора и Лычаковское кладбище

запуск автокинотеатров

запуск автокинотеатров Театры начнут восстановление репетиций

Открытие выставок под открытым небом

Открытие уличных экспозиций

2 этап - Июнь

Открытие медиатек и библиотек (сначала абонемент, затем и залы коворкинга)

Открытие народных домов (индивидуальные занятия)

Открытие молодежных центров

Проведение событий с ограниченным количеством людей на открытом пространстве при соблюдении отдельного протокола (в частности, в парковых зонах)

Полноценное открытие выставок в закрытых помещениях (при условии соблюдения отдельного протокола) и галерей

Открытие кинотеатров под открытым небом

Восстановление работы дополнительного количества музеев

3 этап - июль

Концерты и театральные представления на открытом пространстве

4 этап - Август

Пилотное проведение событий в закрытых помещениях - при условии соблюдения отдельного протокола (театр, органный зал) - с ограниченной количество людей

Открытие кинотеатров в закрытых помещениях (по отдельным протоколом) - с ограниченным количеством людей

5 этап - Сентябрь

Открытие музыкальных и художественных школ

Увеличение разрешенного количества посетителей в театрах, концертных залах, опере, филармонии

Восстановление возможности проведения тематических конференций и выставок

Пилотное проведение событий фестивального типа и ярмарок - на открытом пространстве - при ограниченном количестве людей и по отдельным протоколом.

Напомним, во Львове с пятницы после карантина заработают магазины одежды и непродовольственные рынки.

Также мы сообщали, что соратницу мэра Львова Садового в горсовете подозревают в хищении 1,2 млн гривен.