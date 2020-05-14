Кинотеатры откроют в августе, а оперу - не раньше сентября. Во Львове представили план вывода культуры из карантина
Власти Львова представили план выхода местной сферы культуры из карантина. Для этого чиновники вместе с представителями культурной общественности разработали пять этапов возвращения к жизни музеев, кинотеатров, библиотек, театров. Об этом сообщается на сайте мэрии Львова.
По словам заместителя городского головы Андрея Москаленко, при условии снижения динамики распространения коронавируса и ослабление правительственных запретов, культура Львова будет выходить из карантина в пять этапов.
1 этап - Май
- Пилотное открытие музейных пространств под открытым небом. Уже с 11 мая начал работу Музей народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого, Территория террора и Лычаковское кладбище
запуск автокинотеатров
- Театры начнут восстановление репетиций
- Открытие выставок под открытым небом
- Открытие уличных экспозиций
2 этап - Июнь
- Открытие медиатек и библиотек (сначала абонемент, затем и залы коворкинга)
- Открытие народных домов (индивидуальные занятия)
- Открытие молодежных центров
- Проведение событий с ограниченным количеством людей на открытом пространстве при соблюдении отдельного протокола (в частности, в парковых зонах)
- Полноценное открытие выставок в закрытых помещениях (при условии соблюдения отдельного протокола) и галерей
- Открытие кинотеатров под открытым небом
- Восстановление работы дополнительного количества музеев
3 этап - июль
- Концерты и театральные представления на открытом пространстве
4 этап - Август
- Пилотное проведение событий в закрытых помещениях - при условии соблюдения отдельного протокола (театр, органный зал) - с ограниченной количество людей
- Открытие кинотеатров в закрытых помещениях (по отдельным протоколом) - с ограниченным количеством людей
5 этап - Сентябрь
- Открытие музыкальных и художественных школ
- Увеличение разрешенного количества посетителей в театрах, концертных залах, опере, филармонии
- Восстановление возможности проведения тематических конференций и выставок
- Пилотное проведение событий фестивального типа и ярмарок - на открытом пространстве - при ограниченном количестве людей и по отдельным протоколом.
Напомним, во Львове с пятницы после карантина заработают магазины одежды и непродовольственные рынки.
Также мы сообщали, что соратницу мэра Львова Садового в горсовете подозревают в хищении 1,2 млн гривен.