Полицейские майнили криптовалюту на конфискованных компьютерах. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции Жовтневого райотдела Николаевской области воспользовались компьютерами, которые они ранее конфисковали с криптофермы, чтобы майнить битокоины

Об этом сообщает местное издание "Новости N" со ссылкой на источник в прокуратуре. 

Как отмечается, сотрудники ГБР провели обыски в Жовтневом райотделе полиции Николаевской области после того как получили заявление администратора арестованной криптофермы, который смог отследить свои компьютеры и заметил, что они все еще работают. 

По данным источника, ранее полицейские конфисковали у него все компьютеры и разное оборудование за незаконный майнинг. Как выяснилось, правоохранители решили воспользоваться техникой в своих целях и установили несколько изъятых компьютеров у себя дома. 

При этом после того, как мужчина написал заявление в ГБР, его избили. Нападавшими оказались те самые сотрудники Витовского райотдела полиции — начальник, его заместитель и двое оперативников.

Кроме того, стало известно, что мужчину избили не только за заявление, но и за отказ выплатить им 30 тыс. долларов  и дать пароли от всех компьютеров. 

Напомним, ранее Минэнерго поручило "Энергоатому" рассмотреть возможность майнинга криптовалюты на атомных станциях.

"Страна" подробно разбиралась, зачем на украинских АЭС хотят майнить криптовалюту.

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