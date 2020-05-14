Сотрудники полиции Жовтневого райотдела Николаевской области воспользовались компьютерами, которые они ранее конфисковали с криптофермы, чтобы майнить битокоины.

Об этом сообщает местное издание "Новости N" со ссылкой на источник в прокуратуре.

Как отмечается, сотрудники ГБР провели обыски в Жовтневом райотделе полиции Николаевской области после того как получили заявление администратора арестованной криптофермы, который смог отследить свои компьютеры и заметил, что они все еще работают.

По данным источника, ранее полицейские конфисковали у него все компьютеры и разное оборудование за незаконный майнинг. Как выяснилось, правоохранители решили воспользоваться техникой в своих целях и установили несколько изъятых компьютеров у себя дома.

При этом после того, как мужчина написал заявление в ГБР, его избили. Нападавшими оказались те самые сотрудники Витовского райотдела полиции — начальник, его заместитель и двое оперативников.

Кроме того, стало известно, что мужчину избили не только за заявление, но и за отказ выплатить им 30 тыс. долларов и дать пароли от всех компьютеров.

Напомним, ранее Минэнерго поручило "Энергоатому" рассмотреть возможность майнинга криптовалюты на атомных станциях.

"Страна" подробно разбиралась, зачем на украинских АЭС хотят майнить криптовалюту.