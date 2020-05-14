В Закарпатской области во время демонтажа неработающего кинотеатра обрушилась стена, два человека оказались под завалами.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС, в четверг, 14 мая.

Так, в городе Виноградов 14 мая около 16:35 обвалилась стена и две плиты перекрытия во время демонтажа здания неработающего кинотеатра.

"Подразделением ГСЧС один человек был высвобожден из-под завала и передан медработникам в удовлетворительном состоянии. В 17:15 тело второго лица было деблокировано из-под завала, медработниками констатирована смерть", - указывается в сообщении.

Сообщается, что восемь работников и две единицы техники ГСЧС продолжают разбирать завалы.

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