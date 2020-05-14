Экс-народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко обнародовал в сети новую фотографию своей беременной 49-летней супруги Роситы.

Снимок политик разместил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

"В ожидании счастья", – написал политик в описании к фото.

На фотографии супруга Ляшко сидит на лавочке вместе со своем собакой. На ней одета футболка с трехмерным рисунком гориллы.

Напомним, в конце прошлой неделе бывший народный депутат намекнул, что в ближайшее время во второй раз станет отцом. Отметим, что это будет уже второй ребенок политика: Ляшко с женой воспитывают уже взрослую дочь Владиславу Горбенко.

Также мы писали, что Олег Ляшко повторил слово в слово свою прошлогоднюю валентинку Росите.