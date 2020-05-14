Жена Олега Ляшко спрятала беременный живот за головой обезьяны. Фото
Экс-народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко обнародовал в сети новую фотографию своей беременной 49-летней супруги Роситы.
Снимок политик разместил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.
"В ожидании счастья", – написал политик в описании к фото.
На фотографии супруга Ляшко сидит на лавочке вместе со своем собакой. На ней одета футболка с трехмерным рисунком гориллы.
Напомним, в конце прошлой неделе бывший народный депутат намекнул, что в ближайшее время во второй раз станет отцом. Отметим, что это будет уже второй ребенок политика: Ляшко с женой воспитывают уже взрослую дочь Владиславу Горбенко.
Также мы писали, что Олег Ляшко повторил слово в слово свою прошлогоднюю валентинку Росите.
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