Олег Ляшко с женой Роситой до ее второй беременности. Фото: facebook

Экс-народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко обнародовал в сети новую фотографию своей беременной 49-летней супруги Роситы.

Снимок политик разместил в своем аккаунте в соцсети Инстаграм. 

"В ожидании счастья", – написал политик в описании к фото. 

На фотографии супруга Ляшко сидит на лавочке вместе со своем собакой. На ней одета футболка с трехмерным рисунком гориллы. 

Напомним, в конце прошлой неделе бывший народный депутат намекнул, что в ближайшее время во второй раз станет отцом. Отметим, что это будет уже второй ребенок политика: Ляшко с женой воспитывают уже взрослую дочь Владиславу Горбенко.

Также мы писали, что Олег Ляшко повторил слово в слово свою прошлогоднюю валентинку Росите.

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