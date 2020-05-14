Крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat заявил о добровольном банкротстве с целью облегчения процедуры финансовой реструктуризации и развертывания в США инфраструктуры сети 5G. Об этом сообщается на сайте компании.

"Для облегчения финансовой реструктуризации Intelsat и некоторые его дочерние компании подали добровольные заявления по главе 11 (кодекса США о банкротстве, предусматривающая реорганизацию компаний - Ред.) в суд США по делам о банкротстве в восточном округе штата Вирджиния", - говорится в сообщении.

В заявлении уточняется, что компания пошла на такой, чтобы получить от американской Федеральной комиссии по связи разрешение использовать частоты C-диапазона для развертывания инфраструктуры сети 5G на территории США.

Кроме того, сообщается, что корпорация сильно пострадала от экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Напомним, орбитальная группировка Intelsat насчитывает более 50 космических аппаратов.

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