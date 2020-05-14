Украинцев, которых в последнее время просят обрабатывать антисептиками все, к чему они прикасаются, задали интересный вопрос доктору Комаровскому.

Они спросили, нужно ли "пшикать в кота перед тем, как погладить". В данном вопросе подразумевается обработка животного антисептиком, который в теории та же "поверхность", которая может переносить коронавирус.

Доктор Комаровский ответил, как на кота "пшикать" антисептиком ни в коем случае не надо, и в него тем более. Зато после поглаживания кота можно помыть руки. Подробнее об этом можно посмотреть на видео ниже с 15:16 минуты.

В шутку на этот забавный вопрос доктор Евгений Комаровский сказал, что нужно приговаривать "Пшшш-пшшш", когда гладишь кота. Так он якобы успокаивается.

Отметим, коты не могут заразить человека коронавирусом. А вот человек кота - может.

Отдельно мы подготовили заметку, как вычислить симптомы Covid-19 у котов и собак. Коронавирус достаточно распространен для кошек, и 80% из них даже живут с ним. Попадая в организм, болезнь проникает в кишечник, вызывая диарею, после чего животное обычно выздоравливает.