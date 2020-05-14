В Москве всех начнут массово проверять на иммунитет к коронарусной инфекции. 70 тысяч жителей столицы еженедельно будут получать приглашения сдать иммуноферментный анализ (ИФА) крови.

Об этом со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина передает "РБК".

"Мы уже на этой неделе переходим к практической реализации этой программы. Уже на этой неделе наши 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований. До 70 тысяч москвичей будут случайным образом (методом лотереи) еженедельно получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание", — пояснил мэр.

По его словам, нужно выйти на следующий уровень качества и количества тестирований за счет ИФА-систем. Введение ИФА-технологии позволит уже в ближайшем будущем проводить 100 тысяч тестов в сутки.

Мэр добавил, что в столице продолжат тестирование на коронавирус с помощью традиционного ПЦР-метода, для которого используются мазки со слизистых оболочек.

Напомним, по данным на 14 мая, в России за сутки коронавирусом заболели 9 974 человека, общее число зараженных - 252 245. Больше всего новых случаев за сутки выявлено в Москве (4 712), Московской области (918) и Санкт-Петербурге (460).

Также мы сообщали, что в России будут тестировать по 300 тысяч человек в день. Это в 1,5 раза больше, чем Украина сделала за все время эпидемии