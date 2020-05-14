В "Нафтогазе" заявили, что сокращение должности исполнительного директора Юрия Витренко связано с "оптимизацией внутренней организационной структуры, функционала и обязанностей между подразделениями".

Об этом говорится в ответе компании на запрос DW.

"В рамках трансформации группа "Нафтогаз" оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями. Трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, уже реструктурированы ряд функций дивизиона "Интегрированный газ", долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и др. Аналогично будет реструктурирован функционал исполнительного директора группы "Нафтогаз"

Стоит отметить, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Отто А. Ватерландера главным исполнительным директором Группы "Нафтогаз", также он сохранил за собой пост исполнительного директора по трансформации.

Напомним, вчера топ-менеджер "Нафтогаза" Витренко сообщил о своем скором увольнении и обвинил Коболева в измене.

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему Витренко со скандалом уходит из "Нафтогаза", назвав Коболева голым королем.