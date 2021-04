Американский предприниматель Илон Маск еще в прошлом году заявил про испытания технологии Neuralink. Она позволит соединить человеческий мозг и компьютер, после того, как в человека вживят чип.

Сегодня Маск показал, как с чипом в голове живет обезьяна.

Разбирались, что представляет собой чип, который вживляют в головы млекопитающим и, что самое важное - приматам.

Опыты с технологиями, позволяющими управлять компьютером силой мысли не новые - они проводились еще на рубеже двухтысячных годов. Но раньше сетка электродов крайне приблизительно считывала активность мозга.

В 2016 году Маск стал соучредителем Neuralink, которая оставалась относительно незаметной, пока в 2017 году Wall Street Journal не написал, что компания планирует "слияние компьютера с человеческим мозгом".

В 2019 году Neuralink представила микрочип N1, который устанавливается за ухом и соединяется электродами с имплантами, вживленными в мозг. Их "вшивает" устройство, похожее на швейную машинку, которая учитывает расположение кровеносных сосудов.

Микрочип N1

По словам Маска чип представляет устройство размером 22,5 на 8 мм, которое прикрепляется к нейронам посредством электродов длиной 43 мм и толщиной в 10 раз меньше человеческого волоса. Ноу-хау Маска, прежде всего, заключается в конструкции и размерах чипов-сенсоров, вживляемых в мозг для считывания мозговой активности.

Elon Musk reveal the #Neuralink #brain chip for the first time. #ElonMusk pic.twitter.com/oR22WrM9nq