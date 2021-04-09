Американский предприниматель Илон Маск еще в прошлом году заявил про испытания технологии Neuralink. Она позволит соединить человеческий мозг и компьютер, после того, как в человека вживят чип.

Сегодня Маск показал, как с чипом в голове живет обезьяна.

Разбирались, что представляет собой чип, который вживляют в головы млекопитающим и, что самое важное - приматам.

Что такое Neuralink

Опыты с технологиями, позволяющими управлять компьютером силой мысли не новые - они проводились еще на рубеже двухтысячных годов. Но раньше сетка электродов крайне приблизительно считывала активность мозга.

В 2016 году Маск стал соучредителем Neuralink, которая оставалась относительно незаметной, пока в 2017 году Wall Street Journal не написал, что компания планирует "слияние компьютера с человеческим мозгом".

В 2019 году Neuralink представила микрочип N1, который устанавливается за ухом и соединяется электродами с имплантами, вживленными в мозг. Их "вшивает" устройство, похожее на швейную машинку, которая учитывает расположение кровеносных сосудов.

Микрочип N1

По словам Маска чип представляет устройство размером 22,5 на 8 мм, которое прикрепляется к нейронам посредством электродов длиной 43 мм и толщиной в 10 раз меньше человеческого волоса. Ноу-хау Маска, прежде всего, заключается в конструкции и размерах чипов-сенсоров, вживляемых в мозг для считывания мозговой активности.

Во время презентации Илон Маск пошутил, что у него мог бы быть установлен чип Neuralink, а зрители бы этого даже не знали. "Может быть, я уже чипирован", - пошутил Маск.

Отвечая на на вопрос известного ученого Остина Говарда в своем Twitter-аккаунте, миллиардер подтвердил, что чип в мозге позволит в том числе "слушать музыку напрямую", минуя уши. Также имплант поможет контролировать уровень гормонов и использовать их во благо организма.

Если ранее сенсоры BrainGate представляли собой достаточно громоздкое устройство, закрепляемое на голове и соединяемое проводами с используемой внешней техникой, то в Neuralink утверждают, что добились существенного уменьшения размеров датчиков: они будут полностью вживляться в мозг, и после заращения операционной травмы будут сливаться с костью черепа.

По замыслу, процессоры будут соединяться с мозгом с помощью тончайших нитей. Это позволит передавать сигналы нейронов в смартфон или компьютер. То есть парализованный человек сможет управлять гаджетами и продвинутыми протезами.

Опыты на животных

В интервью ведущему популярного подкаста Джону Рогану Маск сказал, что первые импланты в человеческий мозг могут начать вживлять до конца года. И что уже были проведены успешные опыты на животных.

Например, в августе 2020 года Маск показал миру результаты стартапа на примере "трех поросят".

Зрителям показали живую свинью по кличке Гертруда с вживленным в ее мозг микропроцессором. В то время, как она обнюхивала различные предметы, сигналы с ее пятачка поступали в микропроцессор и регистрировались на графике компьютера. У второй свиньи чипа не было: ей вначале его вживили, а потом удалили, чтобы показать, что устройство можно извлечь без последствий для жизни, а также заменить новой версией. Третья свинья активного участия в презентации не принимала.

Также миллиардер рассказал, как успешно вживили в мозг обезьяны чип, после чего она смогла управлять компьютером силой мысли".

"Это Пейджер, он 9-летняя макака, которой вживили чип Neuralink в обе части мозга около шести недель назад. Он научился взаимодействовать с компьютером за вкусный банановый смузи, поступающий через трубочку", - объясняет закадровый голос.

Взаимодействовать с Neuralink - "весьма просто", для этого необходимо подключить его к IPhone. "Как если бы вы подключали IPhone к bluetooth-колонке", - говорится в видео.



Neuralink включает более 2 тысяч электродов, имплантированных в двигательную кору макаки.

Видео также обнародовали в YouTube.

Макака сначала играла джойстиком, а компьютер запоминал, какие сигналы мозга примата отвечали каким движениям руки. После этого джойстик отключили и обезьяна продолжала играть как ни в чем не бывало.

Аналогично микрочипы планируют вставлять в мозг человека.

"Мы в буквальном смысле вырежем кусок черепа, а затем установим туда устройство Neuralink. После этого нити электродов очень аккуратно подсоединяются к мозгу, а затем все зашивается. Устройство будет взаимодействовать с любым участком мозга и сможет восстановить потерянное зрение или утраченную функциональность конечностей", - пояснил Маск.

Также Илон Маск пообещал, что размер отверстия в черепе будет не больше почтовой марки и после того, как все залечится, то не останется следов. По задумке Маска, в будущем Neuralink позволит общаться людям без слов и загружать новую информацию, например, иностранный язык.

Что говорят о Neuralink

Как пояснил Эндрю Хайрес, доцент кафедры нейробиологии в Калифорнийском университете, в компании Маска усовершенствовали и объединили уже существующие технологии.

"Судя по тому, что они раскрыли в своем техническом описании, этот чип выходит за рамки современного уровня техники. Он позволяет вести запись с нескольких источников с высокой точностью. Это как усовершенствовать телевизор с обычной разрешением до HD", - добавил Хайрес в комментарии журналистам.

Также он сказал, что для того, чтобы действительно предоставить сознанию человека новые возможности, о которых говорит Маск, нужны не только технологии, но и лучшее понимание работы мозга. Но прорыв в этой области вряд ли произойдет в ближайшие 20 лет.

По словам доктора Рили Грин из Имперского колледжа Лондона, технологии, которые используют в Neuralink были в разработке в течение достаточно долгого времени, и теперь "приятно видеть, что все они были объединены в одном устройстве".

У Neuralink есть и критики. Они обеспокоены тем, что технология может положить конец ума в его нынешнем смысле, если опыты зайдут слишком далеко. Так, когнитивный психолог Сюзан Шнайдер заявила, что если ученые начнут заменять функциональные ткани мозга, то для человечества это станет своеобразной точкой невозврата.

Об этом же говорил и философ Дерек Парфит: "Одно дело, если речь идет о 15% замене и другое, если чипы заменят более 75% тканей мозга".

По словам Ари Бенджамин из университета штата Пенсильвания, камнем преткновения для новой технологии может стать невероятная сложность устройства мозга.

"Научившись снимать информацию, они должны будут расшифровать ее. И здесь они могут упереться в барьер нашего фундаментального незнания того, как работает мозг, независимо от количества нейронов, с которых они ведут запись. Сложно истолковать целеполагающие и двигательные команды, не понимая нейронного кода, с помощью которого они передаются", - заметил он.

В комментариях к интервью Маска пользователи сети шутят над его очередным детищем.

"Когда-нибудь мы отправим в прошлое терминатора чтобы убить маленького Илона Маска..."

"Нейролинк - это когда собрался идти на митинг против властей, а тебе власти отключили через интернет ноги - чтоб не ходил".