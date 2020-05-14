Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, недавно просивший и.о. посла США о более тесном сотрудничестве, объявил, что набирает "команду реформаторов", а также разместил в Facebook форму для участия в конкурсе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в четверг, 14 мая.

Так, Саакашвили призвал всех желающих присоединиться к "команде реформаторов", заполнив анкету до 23:00 18 мая. Уже 19 мая начнутся собеседования с потенциальными кандидатами на должности.

Согласно форме, обязательными критериями для кандидатов указаны:

владение английским языком на уровне выше среднего или свободное;

опыт работы по специальности от 5-ти лет;

наличие рекомендации с предыдущего места работы;

запись короткого видео в этой форме.

Взамен в Раде реформ предлагают: "интересную работу, рыночный уровень заработной платы, офис в центре Киева и возможность быстрого профессионального роста".

Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Как сообщалось, в Офисе Зеленского признались, что опасаются действий Саакашвили.