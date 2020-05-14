Правительство Италии легализировало трудовых мигрантов, которые не смогли выехать из страны из-за пандемии коронавируса. Новые правила позволят заробитчанам получить вид на жительство на полгода.

Об этом пишет Corriere Della Sera, в четверг, 14 мая.

Сообщается, что под легализацию попадают люди, которые являются сельскохозяйственными или домашними работниками и въехали в Италию до 8 марта 2020 года. Они получат доступ к государственным услугам, включая здравоохранение.

Так, чтобы воспользоваться новой схеме, заявителям нужно будет доказать, что они имеют опыт работы в секторе домашних услуг или сельском хозяйстве. Кандидаты должны подать свою заявку между 1 июня и 15 июля 2020.

Отмечается, что запрос на получение документа может поступить как от работника, так и от работодателя. В первом случае иностранные граждане с разрешением на проживание, срок действия которого истек 31 октября 2019, могут пригласить временное разрешение со сроком проживания в 6 месяцев, заплатив 160 евро. Во втором случае именно работодатель подает запрос на легализацию работника с указанием срока трудового договора. Он должен заплатить 400 евро плюс единовременную компенсацию, взносы и налоги за каждого работника.

В сообщении сказано, что легализация коснется около 260 000 нелегальных мигрантов.

Положение о массовой легализации мигрантов стало частью правительственного указа по экономической и социальной поддержке населения и предприятий, которые пострадали от эпидемиологического кризиса Covid-19, на сумму 55 млрд евро. Документом также предусмотрена финансовая помощь домашним работникам на сумму по 500 евро за март и апрель.

Указ, который правительство назвало "Перезагрузка", предусматривает также предоставление экономической помощи наиболее нуждающимся семьям на сумму от 400 до 800 евро в зависимости от размера семьи.

Ранее "Страна" сообщала, что Польша и Литва открыли границы для трудовых мигрантов и студентов.

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