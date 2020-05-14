Почти полсотни младенцев, которых во время карантина родили суррогатные матери для иностранцев, вывезут из Украины. Для этого разработан специальный механизм. После появившейся накануне информации о 46 новорожденных, которые застряли в Украине из-за карантина и содержатся в отеле "Венеция" проблему обсудили на совещании с представителями МИД и Государственной миграционной службы.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в комментарии, опубликованном на ее странице в соцсети.

По словам уполномоченной по правам человека, сейчас в Украине находится более сотни детей, рожденных украинками для иностранцев и которых не могут забрать их родители из-за карантина.

"Сегодня я была на рабочем совещании представителей МИД, ГМС, и мы наработали действенный механизм решения этой проблемы. Поскольку этот вопрос имеет гуманитарный характер, то родители могут обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека, чтобы я помогла им решить этот вопрос. Я, в свою очередь, обращаюсь в МИД и предлагаю решить этот вопрос, и они выдают такой документ", - сказала Денисова.

Она обещала, что вскоре будет обнародован перечень документов, которые нужны родителям таких детей для предоставления омбудсмену, чтобы решить этот вопрос.

"По прогнозу, который в том числе сделали в Минздраве Украины, если карантин будет продлен, то таких детей может быть уже не сотни, а почти тысяча. Поэтому нужно разработать механизм, чтобы родители приехали за своими детьми и увезли их туда, где они будут воспитываться в семье", - добавила омбудсмен.

Кроме того, в Минсоцполитики инициируют законодательное усиление прав детей, рожденных суррогатными матерями.

Ранее "Страна" писала о том, что Офис генпрокурора заинтересовался полусотней младенцев, рожденных украинками для иностранцев.

Также мы сообщали, что в Украине разоблачили медцентр, который продавал украинских младенцев зарубеж.