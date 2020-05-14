Из Украины вывезут более сотни рожденных для иностранцев детей
Почти полсотни младенцев, которых во время карантина родили суррогатные матери для иностранцев, вывезут из Украины. Для этого разработан специальный механизм. После появившейся накануне информации о 46 новорожденных, которые застряли в Украине из-за карантина и содержатся в отеле "Венеция" проблему обсудили на совещании с представителями МИД и Государственной миграционной службы.
Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в комментарии, опубликованном на ее странице в соцсети.
По словам уполномоченной по правам человека, сейчас в Украине находится более сотни детей, рожденных украинками для иностранцев и которых не могут забрать их родители из-за карантина.
"Сегодня я была на рабочем совещании представителей МИД, ГМС, и мы наработали действенный механизм решения этой проблемы. Поскольку этот вопрос имеет гуманитарный характер, то родители могут обратиться к уполномоченному Верховной Рады по правам человека, чтобы я помогла им решить этот вопрос. Я, в свою очередь, обращаюсь в МИД и предлагаю решить этот вопрос, и они выдают такой документ", - сказала Денисова.
Она обещала, что вскоре будет обнародован перечень документов, которые нужны родителям таких детей для предоставления омбудсмену, чтобы решить этот вопрос.
"По прогнозу, который в том числе сделали в Минздраве Украины, если карантин будет продлен, то таких детей может быть уже не сотни, а почти тысяча. Поэтому нужно разработать механизм, чтобы родители приехали за своими детьми и увезли их туда, где они будут воспитываться в семье", - добавила омбудсмен.
Кроме того, в Минсоцполитики инициируют законодательное усиление прав детей, рожденных суррогатными матерями.
Ранее "Страна" писала о том, что Офис генпрокурора заинтересовался полусотней младенцев, рожденных украинками для иностранцев.
Также мы сообщали, что в Украине разоблачили медцентр, который продавал украинских младенцев зарубеж.