С 2014 по 2020 год более 1 600 сотрудников Службы безопасности Украины совершили преступления против основ национальной безопасности или нарушили присягу и перешли на сторону врага. Впрочем, приговоры получили только трое из них.

Об этом со ссылкой на информацию СБУ пишет "РБК-Украина".

Так, в течение последних шести лет были выявлены 1 639 сотрудников, причастных к преступлениям против основ национальной безопасности. Речь в том числе и о тех, кто в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону врага.



СБУ сама вела расследования по 26 экс-сотрудникам. На сегодня продолжается следствие в отношении шести человек, пятеро из них объявлены в розыск. Приговоры получили лишь трое.



Сообщается, что большинство из предателей перешло на сторону России во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Скриншот: rbc.ua

Наиболее известные предатели - экс-глава донецкого управления спецназа Альфа Александр Ходаковский, ставший одним из главарей "ДНР", и экс-полковник СБУ Леонид Пасечник, который возглавляет "ЛНР".