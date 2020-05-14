В Киеве за год увеличилось количество миллионеров. По официальным данным, в столице проживает 1255 человек, задекларировавших доход свыше одного миллиона гривен. Такие данные опубликованы на сайте Государственная налоговая служба в Киеве.

Как сообщают столичные налоговики, в течение января - апреля этого года жители столицы подали более 9 тысяч деклараций о доходах и имущественном состоянии на общую сумму 11 млрд грн и уплатили более 268,5 млн налогов и более 35,1 млн военного сбора.

"Доходы более 1 млн грн задекларировали 1255 граждан, которым определено к уплате в бюджет около 210,8 млн грн налога на доходы физических лиц и почти 26,5 млн грн военного сбора", - говорится в сообщении.

Отметим, что в апреле 2019-го в Киеве было зафиксировано 1092 миллионера, а это на 163 меньше, чем в нынешнем году.

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