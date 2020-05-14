Солистка украинской группы Наталья Жижченко, больше известная как "ONUKA" впервые стала мамой. Сегодня она родила сына.

Об этом она написала на своей странице в Instagram, в четверг, 14 мая.

"Сегодня нас уже четверо", - поделилась она.

На черно-белой фотографии Наталья позирует беременная вместе с мужем и их собакой.

Наталья Жижченко замужем за Евгением Филатовым - продюсером и музыкантом, лидером группы "The Maneken". Их отношения начались в 2008 году с нескольких совместных выступлений. Поженились влюбленные в июне 2016 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ONUKA (@onukaofficial) 14 Май 2020 в 6:03 PDT

Ранее мы сообщали, что у Петросяна и его молодой возлюбленной родился ребенок.

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