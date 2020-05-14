В четверг, 14 мая, покажут второй полуфинал Евровидения-2020, которое проходит онлайн из-за пандемии коронавируса. Также в этом году не будет конкурса, так что зрители просто увидят большой концерт с композициями участников.

Первую часть показали 12 мая. В ней приняли участие украинские конкурсанты - группа "Go-A". Шоу посмотрели около 60 тысяч человек.

Сегодня можно будет посмотреть вторую часть Евровидения-2020. Концерт покажут на официальном youtube-канале конкурса. Начало в 22:00.

Сегодня выступят представители Албании, Армении, Австрии, Болгарии, Дании, Грузии, Греции, Исландии, Латвии, Молдовы, Польши, Португалии, Сан-Марино, Сербии Чехии, Эстонии, Финляндии и Швейцарии.

Прямой эфир можно посмотреть тут:

Специальный онлайн-концерт "Европа сияет светом" состоится 16 мая. На нем выступят группы из Нидерландов.