Экс-нардеп, член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко, которому за неполных 4 месяца "Укрзализныця" выплатила уже более миллиона гривен, в апреле получил 323 011 грн от американской компании по управлению инвестициями Eaton Vance Corp.

Об этом свидетельствуют данные в декларации о значительных изменениях в материальном положении, обнародованной на сайте НАПК.

Так, в соответствии с документом, Лещенко 27 апреля 2020 года получил от Eaton Vance Corp 323 011. В качестве вида дохода экс-нардеп обозначил "гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам".

Отметим, что американская компания Eaton Vance, которая в декларации названа работодателем Сергея Лещенко, занимается инвестиционными продуктами и услугами по управлению капиталом, а также созданию, маркетингу и управлению инвестиционными фондами.

Отметим, что полученная бывшим депутатом сумма - 323 тысячи гривен - практически совпадает с размером зарплаты, которую он в феврале и марте получал от другого своего работодателя - "Укрзализныци". В этих месяцах Лещенко декларировал по 332 063 грн.