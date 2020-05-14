Послы государств "Большой семерки" (G7) в Украине заявили, что приветствуют принятие парламентом "антиколомойского" закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности.

Об этом в четверг, 14 мая, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Послы стран G7 приветствуют Верховную Раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей", - заявили послы G7.

Напомним, вчера Верховная Рада приняла требуемый МВФ закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом. За него проголосовали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах. Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

О том, почему закон называют "антиколомойским" и что его принятие означает для Украины можно прочитать в нашем материале.

Отметим, что сразу после его принятия автор 6 тысяч правок к "антиколомойскому" закону нардеп Поляков подал постановление об его отмене, тем самым заблокировав его вступление в силу.

Сегодня также стало известно, что нардеп Поляков подал в суд на Разумкова и Гетманцева из-за "антиколомойского" закона.