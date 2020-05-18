Предлагаем гороскоп на неделю с 18 по 24 мая для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Неделя начнется с отдыха, развлечений. К середине недели возможен приток финансов - зарплата, прибыль, старый долг - либо же вы получите подарок. В четверг-пятницу вы можете завершить давнее и значимое дело. На выходных возможны романтические встречи, которые омрачат разногласия.

Телец (21.04 - 20.05)

В начале недели могут возникать ситуации, когда вам придется действовать решительно. Во вторник-среду может произойти какое-то неожиданное событие или вы получите неожиданные новости. В целом неделя подходит для размышлений. планирования, новых знакомств и романтических отношений.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов неделя может начаться с нежелательных поездок. В будни будут возникать ситуации, когда вы сможете проявить силу характера. В целом с середины недели дела будут идти успешно, возможны какие-то изменения к лучшему, выгодные сделки, новые отношения или обновление существующих.

Рак (22.06 - 22.07)

Возможно, в последнее время вы застыли в ожидании, которое отбирает ваши силы и заставляет нервничать. К середине недели оно может разрешиться и вы, наконец, почувствуете себя хозяином ситуации. Правда, вместе с этим в жизнь могут ворваться суета и недопонимание с окружающими. Выходные порадуют вас приятными событиями.

Лев (23.07 - 23.08)

В первой половине недели вам придется строить планы и делать расчеты, полагаясь на свой разум, а не эмоции. В среду-четверг - решать вопросы с деньгами. Ближе к выходным вас ждет успех в той сфере, которой вы занимаетесь. На выходных вас могут расстроить какие-то события, которые тянутся из прошлого.

Дева (24.08 - 23.09)

Ваши планы может изменить неожиданное событие или неожиданная информация. Но ситуацию можно будет обернуть в свою пользу, если вы будете действовать. На этой неделе вы сможете получить поддержку и помощь от близких людей, запланировать отдых. Выходные лучше провести активно.

Весы (24.09 - 23.10)

Неделя начнется достаточно удачно для вас. Вы будете обладать властью над окружающими и сможете манипулировать ними в своих интересах. Будни не обойдутся без нежелательных, но необходимых домашних хлопот, мелких покупок для дома. На выходных вас ждут новые знакомства, новые отношения либо новый виток в существующих.

Скорпион (24.10 - 22.11)

На этой неделе вам придется решать финансовые вопросы. Самой результативной может оказаться среда, поэтому в этот день есть смыл приложить максимум усилий к достижению целей. На выходных возможны удачные покупки, выгодные сделки, денежные поступления.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Понедельник - хороший день, чтобы начать что-то новое, познакомиться с кем-то интересным. Середина недели будет довольно спокойной. К выходным вы сможете себя проявить так, что ваши способности заметят. В целом на этой неделе все будет зависеть от вас: чем больше активности - тем больше шансов получить результат.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе вам лучше полагаться на свою интуицию и то, что вам будет подсказывать сердце, ведь есть риск, что от вас ускользнет какая-то важная информация, если полагаться просто на доводы разума. На выходных вас может ждать поездка, переезд. Не исключено, что на личном фронте события будут развиваться очень активно.

Водолей (21.01 - 20.02)

На этой неделе может окончиться темная полоса, которая длилась в последнее время, а ваши старания начнут приносить результат. К концу недели могут поступить интересные предложения. На выходных возможны крупные финансовые поступления, встречи с друзьями и и близкими.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В последнее время в вашей жизни может наблюдаться застой и период бездействия. Но уже к середине недели возможны перемены, за которыми последуют суета и суматоха. На выходных придется потрудиться, если вы хотите получить желаемое.