Историей о содержании в киевском отеле "Венеция" 46 младенцев, рожденных украинками для иностранцев и застрявших в Украине из-за карантина, заинтересовался Офис генпрокурора. В частности, этим вопросом занимается заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник.

"Пока изучаем вопрос", - сказал собеседник агентства и добавил, что пока по этому вопросу уголовное производство не открывали.

Напомним, все эти малыши были рождены суррогатными матерями в клинике "Биотех", которая опубликовала сюжет на английском языке о содержании новорожденных в отеле. Сюжет тут же разошелся по соцсетям. Масштаб запрещенного во многих странах бизнеса на суррогатном материнстве вызвал резонананс. Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала правоохранителей и правительство обратить внимание на фактически продажи младенцев за границу.

Ранее "Страна" писала о том, что после того, как Таиланд, Индия и Непал объявили вне закона коммерческое суррогатное материнство Украина стала популярным местом для иностранных пар, ищущих доступные услуги такого рода. Средний пакет стоит около 30 000 долларов США - для сравнения, в Штатах это стоит от 80 до 120 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что главврач киевской клиники наладила продажу младенцев в Китай, услуга стоила $50 тысяч.