Премьер-министр Франции Эдуар Филип представил свой "план Маршалла", созданный для туристической сферы. Государство выделит 18 млрд. евро, чтобы помочь отрасли, которая сильно пострадала от коронавирсного карантина.

Об этом со ссылкой на премьер-министра Франции Эдуара Филиппа пишет BFMTV, четверг, 14 мая.

"Туризм сталкивается с худшим испытанием в современной истории, его спасение является национальным приоритетом", - заявил премьер-министр.

Сообщается, что до 2020 года будет доступна финансовая помощь в размере 10 тысяч евро от "Фонда солидарности" - специального фонда, созданного для поддержки микропредприятий в связи с пандемией коронавируса.

По словам Филиппа, предусмотрен и ряд других мероприятий, связанных с обязательствами компаний перед банками, и приостановлением налоговых обязательств.

Так, речь идет об инвестиционный плане в размере 1,3 млрд евро, который должен помочь предприятиям восстановиться после кризиса. Он будет финансироваться из государственного финансового учреждения Caisse des dépôts и французского инвестиционного банка (Banque publique d'investissement). К этой сумме добавятся частные взносы, за счет которых она должна вырасти до 7 млрд евро.

Также Филипп добавил, что французы смогут начать ездить на отдых в пределах Франции в июле-августе. По его словам, в то время могут остаться "очень локальные ограничения" на случай, если в определенных регионах эпидемическая ситуация будет хуже.

Ранее мы сообщали, что французов призвали готовиться к повторной изоляции на случай новой волны коронавируса.

Также писали, что во Франции с 11 мая начали значительно смягчать карантинные меры. В стране открывают музеи и библиотеки, некоторые школы и детские сады.