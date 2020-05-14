В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" готовы к возобновлению пассажирских перевозок с 25 мая - в случае, если Кабмин примет соответствующее решение. Как будут выплачивать компенсации тем, у кого были проездные на март или апрель, еще не определились. Но этот вопрос обещают решить к сроку начала работы подземки.

Об этом со ссылкой на замначальника "Киевского метрополитена" Наталью Макогон пишут "Украинские новости".

"После принятия решения мы сразу готовы возобновить работу. Если нам разрешат с 25 (мая), то мы соответственно запустимся с 25", - сказала Макогон.

Решение должно принять правительство, в нем, помимо прочего, пропишут алгоритм работы подземки, который в "Киевском метрополитене" готовы исполнять.

Сейчас на предприятии разрабатывают юридический механизм, по которому будут выплачивать компенсацию владельцам проездных на март и апрель. А те, у кого зеленые карточки, просто смогут использовать свои поездки. Также некоторое время можно будет применять жетоны.

По словам Натальи Макогон, "Киевский метрополитен" не останавливал свою работу, были остановлены только пассажирские перевозки, но предприятие продолжало проводить ремонтные работы, обслуживать инфраструктуру.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко потребовал от Кабмина открыть метро в Киеве с 25 мая. Впрочем, министр инфраструктуры Владислав Криклий выступил против открытия подземки в этот срок.