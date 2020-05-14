В Комитете по вопросам экологической политики и природопользования решили разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства. Соответствующие рекомендации будут внесены правительству.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава комитета Александр Мариковский (фракция "Слуга народа") в четверг, 14 мая.

"Учитывая последние события, экокомитет срочно принял решение рекомендовать процесс разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных", – написал Мариковский.

Он отметил, что врио главы Минэкоэнерго Ольга Буславец "обещала способствовать процессу".

Также Мариковский добавил, что будет обсуждать дорожную карту разделения министерства на ближайшей встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем, которая состоится сегодня.

Напомним, Минэнергоугля реорганизовали, присоединив к Минприроды решением правительства №829 "Некоторые вопросы оптимизации системы центральных органов исполнительной власти" от 2 сентября 2019 года.

Перед этим глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что реорганизация Министерства энергетики и угольной промышленности путем присоединения его к Министерству экологии и природных ресурсов было не лучшей идей, поскольку между энергетическим и экологическим направлениями существует конфликт интересов.

Напомним, в марте "Слуги народа" сообщили, какие министерства решили разделить.

Также мы писали, что Кабмин разделил Министерство по делам ветеранов и переселенцев на два ведомства.