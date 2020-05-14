Известная шведская компания IKEA, которая известна, как крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, запустила онлайн продажи в Украине с пунктами выдачи заказов в киевских ТЦ (Auchan Rive Gauche) и ТЦ Metro Cash & Carry. Об этом сообщается на странице Embassy of Sweden in Kyiv в соцсети.

Как сообщается в пресс-релизе компании, украинцам уже доступны для заказов около 3600 товаров на сайте ikea.ua, а функционирование компании организовано в соответствии с мерами безопасности IКЕА, а также в соответствии с требованиями и указаниями правительства Украины.

"Мы рады начать работу в Украине благодаря запуску интернет-магазина, особенно в то время, когда каждый из нас уделяет внимание безопасности и комфортному пребыванию дома", - цитируют в сообщении руководителя IKEA в Украине Флориана Мелле.

После запуска интернет-магазина IKEA планирует как можно быстрее открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall, подтвердили в компании.

Напомним, IKEA уже 15 лет пытается зайти на украинский рынок. Первая попытка была осуществлена в 2005 году, затем - в 2007 и 2008 годах. Нынешний заход оказался более успешным.

Ранее "Страна" писала о том, что в IKEA еще в прошлом году сообщали о намерении открыть первый магазин в Украине весной 2020 года. Также мы сообщали, что IKEA отказалась открывать завод во Львовской области.