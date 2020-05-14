Президент Российской Федерации Владимир Путин эмоционально отреагировал на доклад профессора, директора Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Александра Макарова, в котором он рассказывал о генетических опытах на мышах.

Соответствующее видео опубликовал журналист Дмитрий Смирнов на своем Telegram-канале "Пул №3", в четверг, 13 мая.

Путин поблагодарил профессора и пожалел подопытных мышек.

"Александр Александрович, очень интересно. Спасибо. Не знаю, как у кого, а у меня лично, когда вы говорили о гуманизации мышек, у меня чувство благоговения возникло", - сказал президент.

При этом он что одновременно испытал и чувство тревоги. "Генно-инженерная фантазия рождает самые разные образы этих мышек. Надеюсь, что все это будет под контролем", - сказал президент России.

Ранее мы сообщали, что китайские ученые заявили про успешные испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции на мышах.