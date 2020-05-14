В апреле президент Владимир Зеленский пообещал, что все чиновники, включая работников ЦИК, на карантине не будут получать больше 47 000 гривен зарплаты. Несмотря на это, 15 из 17 членов Центральной избирательной комиссии заработали в апреле по 244 000-361 000 грн.

Об этом со ссылкой на информацию ЦИК пишут "Украинские новости".

Дело в том, что в обозначенную максимальную зарплату должностных лиц бюджетных учреждений в размере не более 10 минимальных зарплат – 47 230 гривен - не входят отпускные и другие доплаты. Например, помощь по временной нетрудоспособности, на оздоровление, на решение социально-бытовых вопросов.

Поэтому из 17 членов Центризбиркома за апрель только двое получили по 47 230 гривен. А остальные 15 человек заработали в этом месяце от 244 000 до 361 600 гривен (в 5-7,5 раз больше, чем обещал Зеленский). Такая сумма вышла в результате выплаты материальной помощи на оздоровление и использования части отпуска.

Так председатель ЦИК Олег Диденко за апрель получил 321 815 гривен: 248 300 грн материальной помощи, 28 500 грн отпускных и 44 981 грн ограниченной суммы должностного оклада и надбавок.

Если бы зарплата не ограничивалась, то за счет полной суммы оклада и надбавок Диденко было бы начислено 463 492 гривны за апрель. Соответственно, его зарплата уменьшилась на 141 677 гривен или 30,6%.

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик мог заработать 472 000 грн, однако из-за ограничения зарплаты на 147 000 гривен, или 31,1%, ему было начислено 325 000 грн: 251 400 грн матпомощи, 28 600 грн отпускных и 45 000 грн оклада и премий.

Зампредседателя ЦИК Виталий Плукарь заработал 308 200 грн (241 100 грн матпомощи, 26 600 грн за время отпуска, 40 500 грн оклада и премий), что на 118 200 грн, или 27,7%, меньше, чем могло ему быть начислено – 426 400 гривен.

У секретаря комиссии Елены Гатауллиной зарплата за апрель сократилась на 25% - ей было начислено 300 000 грн из 398 000 грн заработанных – 224 400 грн матпомощи, 32 900 грн отпускных и 42 700 грн оклада и премий.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, глава ЦИК в марте получил 202 тысяч зарплаты, его замы - 269 и 258 тысяч.