Президент России Владимир Путин сообщил, что министр образования Валерий Фальков переболел коронавирусом. Чиновник подтвердил эту информацию, заявив о хорошем самочувствии и возвращении к работе после болезни.

О том, что Фальков переболел коронавирусом стало известно в ходе совещания по развитию генетических технологий, пишет "Интерфакс".

"Не секрет, Валерий Николаевич перенес коронавирус, переболел, насколько я представляю. Я внимательно следил за тем, что происходит, как и за другими членами кабинета министров. Там все вроде тоже у них восстанавливается, и они уже практически приступают к работе", - сказал Путин.

Фальков в ходе совещания заверил, что уже поправился и "включился в работу активно".

Напомним, в окружении Путина коронавирусом болеют все больше людей: от его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, у которого на фоне Сovid-19 началась двусторонняя пневмония, до премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева и министра культуры Ольга Любимовой, у которой болезнь протекает в легкой форме. Таким образом, Фальков стал четвертым членом правительства, о заболевании которого коронавирусом стало известно.

Как сообщала "Страна", в России за сутки коронавирусом заболели 9 974 человека, общее число зараженных по состоянию на 14 мая оставляет 252 245 человек.