На территории Донецка еще в марте был арестован один из ключевых фигурантов дела о крушении малайзийского "Боинга" МН17, который был сбит на Донбассе в 2014 году, Леонид Харченко.

Об этом сообщает ВВС в четверг, 14 мая.

Как отмечается, 11 марта Харченко задержали около его дома в Донецке однако по другому уголовному делу. Его арестовали отправили в СИЗО "Минюста ДНР".

"Обвинения смешные - якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему в 2019 году выдали в министерстве госбезопасности для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17", - сообщил источник издания, знакомый с делом Харченко.

Как считают собеседники издания, Харченко, который носил псевдоним "Крот", был взят под стражу, чтобы исключить вариант его похищения спецслужбами Украины, как это случилось с еще одним фигурантом дела МН17 Владимиром Цемахом.

"Возможно, его таким жестким образом охраняют, но это очень странный метод обезопасить человека", - сказал другой источник.

До начала боевых действий Харченко работал инженером в Константиновке. Весной 2014 года он примкнул к "ДНР" под позывным "Крот" и стал работать под началом Сергея Дубинского - отставного офицера Главного управления разведки России.

Как считает следствие, летом 2014 года Харченко охранял установку "Бук" к югу от Снежного.

В опубликованных Службой безопасности Украины записях телефонных разговоров сторонников ДНР, 17 июля 2014 года человек с позывным "Крот" подсказывает другому бойцу дорогу к месту дислокации "Бука".

По версии голландской прокуратуры, Харченко также мог координировать перемещение "Бука" к непосредственному месту пуска ракеты и последующую эвакуацию комплекса в Россию.

Как сообщалось, ключевым фигурантом дела сбитого на Донбассе Boeing рейса МН17 оказался замглавы Погранслужбы России.

Также мы писали, что после падения рейса МН17 Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе, чтобы вернуть останки погибших.