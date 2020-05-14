На Донбассе во время плановых занятий погибли двое украинских военных. Фото: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В среду, 13 мая, в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе в ходе плановых занятие погибли двое украинских военнослужащих. 

Об этом 14 мая в Facebook сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Детали происшествия не уточняются. По данным Штаба ООС, на месте работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов. Они выясняют обстоятельства инцидента.

"Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", - сказано в сообщении. 

Информация о гибели украинских военных на Донбассе. Скриншот Фейсбук-страницы ООС

Напомним, по данным Штаба ООС, 13 мая на Донбассе противник девять раз обстрелял украинские позиции. В результате были ранены двое украинских военных, один из них - 30-летний заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады Андрей Суприган - погиб

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