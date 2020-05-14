В ближайшее время в Украине откроются непродовольственные рынки.

Позволяющие восстановить их работу изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года принял Кабмин на внеочередном заседании правительства 14 мая.

Уточняется, что эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков.

"Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов", - говорится в сообщении.

Решение вступит в силу после опубликования.

Напомним, перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает открытие непродовольственных рынков в стране, если будут соблюдены все требования безопасности в условиях карантина.

Также мы сообщали, что Минздрав дал четкие разъяснения по четырем этапам выхода Украины из карантина.