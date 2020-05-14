В Кривом Роге главврача больницы № 4 Людмилу Мирянову отстранили от должности после того, как она выписала 15 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19 на амбулаторное лечение. Два выписанных пациента через несколько дней умерли от онкологических заболеваний четвертой стадии.



Об этом сообщил начальник городского управления здравоохранения Константин Мурашко в интервью сайту 34.ua. "Главврач 4-й горбольницы за самовольную выписку 15 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 отстранен от занимаемой должности. Действия главврача будут расследованы специально созданной комиссией. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка на данный момент туда переведена", - отметил начальник городского управления здравоохранения Константин Мурашко.

Журналисты застали Мирянову на рабочем месте, однако она отказалась объяснить свое решение о самовольной выписке пациентов с коронавирусом.

"На данный момент меня отстранили. Что будет дальше – не могу спрогнозировать. Комиссия работает, им предоставили все медицинские документы", – сказала и. о. директора горбольницы №4 Людмила Мирянова.

"Предварительно, главврач действовал согласно инструкции, которая приписана. Но окончательное мнение будет после расследоваания", - сообщил Валерий Сердюк, директор областного департамента здравоохранения.

В Днепропетровской ОГА говорят, что о вине главврача говорить рано. "Отправляя людей без симптомов в самоизоляцию домой, она таким образом, очевидно, руководствовалась тем, что уберегает других пациентов от контактов. Есть логика в этих действиях", - сказал глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник в комментарии "Радио Свобода".

В больнице обираются протестировать всех медработников, которые контактировали с инфицированными. С 29 апреля на самоизоляции в терапевтическом отделении горбольницы № 4 находился 21 пациент и 6 медработников.

Напомним, в Кривом Роге коронавирус нашли у двоих врачей диагностического центра инфекционной больницы.

Как сообщала "Страна", на утро 14 мая в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 16 847 человек.