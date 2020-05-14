Правительство Украины уволило с поста главу Государственного агентства резерва Украины Ярослава Погорелого спустя всего пять месяцев после его назначения.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 13 мая №519-р.

"Освободить Погорелого Ярослава Андреевича от должности Председателя Государственного агентства резерва Украины в соответствии с частью 1 статьи 87-1 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.

Согласно распоряжению правительства №522-р, временно исполняющим обязанности руководителя Госрезерва стал заместитель Погорелого Никита Барабаш.

Как известно, Барабаш, родом из Днепропетровской области, подавал декларацию в качестве начальника отдела организации и анализа финансово-экономической деятельности предприятий Управления организации деятельности государственных предприятий Департамента ресурсного обеспечения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины за 2016 год.

В поданной декларации Никита Барабаш указал 93052 грн зарплаты за год и 8361 грн. материальной помощи. На него зарегистрирована квартира в Киеве площадью 95,5 кв. метров стоимостью 744 688 грн. и автомобиль Mazda стоимостью 149 000 грн.

В феврале САП сообщила, что начальника Управления государственного резерва поймали на предоставлении 40 тысяч долларов взятки главе Госрезерва. Тогда председатель Госрезерва Ярослав Погорелый заявил, что информацию о любой попытке дать ему взятку будет сразу передавать в НАБУ.

Напомним, Погорелый был назначен председателем Государственного агентства резерва Украины 27 ноября 2019 года.