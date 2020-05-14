В Японии досрочно отменили режим чрезвычайной ситуации в 39 из 47 префектур. Такое решение приняло центральное правительство. Но при этом власти настаивают на том, чтобы японцы не путешествовали по стране до конца мая и работали удаленно. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио, передает РИА "Новости".

"Мы снимаем режим ЧС по всей Японии, за исключением семи префектур в регионах Канто, Кансай, а также северной префектуры Хоккайдо", - сказал премьер.

При этом режим чрезвычайной ситуации продолжит действовать в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, где проживают 38 млн человек, а это более трети населения страны.

Напомним, что режим чрезвычайной ситуации был введен в Японии в начале апреля до 31 мая, вопрос о дальнейших действиях будет рассматриваться на заседании правительства 21 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что Япония начнет бесплатно поставлять в 43 страны лекарство, помогающее при коронавирусной пневмонии.

Также мы сообщали, что Япония ввела запрет на въезд для граждан Украины, России, Беларуси и еще 11 стран.