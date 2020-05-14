В Нацполиции заявляют, что информация об утечке персональных данных украинцев из цифрового государственного сервиса приложения "Дія" не подтвердилась. Правоохранители не выявили фактов кибератак на платформу.

Об этом в четверг, 14 мая, сообщает Управление коммуникации Нацполиции.

После того, как в Telegram появились персональные данные украинцев, в том числе из базы данных водительских удостоверений, полицейские провели первичные оперативно-следственные действия. Они установили, что информация, распространенная в социальных сетях, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот - сервис, который работает в популярных мессенджерах и позволяет получить актуальные данные о компании.

"При этом стоит отметить, что информация о якобы кибератаке и киберуязвимости системы "Дія", не подтвердилась: сотрудники Департамента киберполиции не выявили фактов киберинцидентов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что актуальность информации некоторых слитых в сеть баз соответствует наполнению более чем годичной давности. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам комплекса следственных действий, в том числе и специальной компьютерно-технической экспертизы.

Напомним, 12 мая нардеп Дубинский обвинил портал "Дія" в сливе персональных данных. По его словам, один из чат-ботов в Telegram предложил ему купить свои же данные. Впрочем, в Минцифры информацию об утечке данных сервиса "Дія" опровергли.

А сам чат-бот, через который торговали данными, сначала удалили. Впрочем, спустя некоторое время удаленный чат-бот, сливающий информацию из баз персональных данных, сообщил о возобновлении работы.

Также мы сообщали, что ранее в ГБР начали досудебное расследование по факту утечки персональных данных украинцев и их распространения. По предварительным данным, к инциденту могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД и Государственной миграционной службы.