Президент Беларуси, заявивший, что коронавирус не станет помехой для проведения президентских выборов в августе, подал документы о регистрации своей кандидатуры и инициативной группы на предстоящих выборах в Центральную избирательную комиссию. Он будет участвовать в выборах президента своей страны уже в шестой раз подряд.

Об этом сообщает сайт ЦИК Беларуси.

Руководителем инициативной группы действующего президента Беларуси назван Михаил Орда - председатель Федерации профсоюзов Беларуси. По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, всего в инициативную группу действующего президента вошло почти 11 тысяч человек.

На данный момент, на выборах президента Беларуси зарегистрированы 14 кандидатов. Помимо Лукашенко, в выборах будут участвовать 11 беспартийных кандидатов, а также представитель Объединенной гражданской партии Владимир Непомнящих и депутат от Либерал-демократической партии Олег Гайдукевич.

Как сообщала "Страна", Лукашенко назвал ситуацию с Covid-19 в стране терпимой и отметил, что методом Беларуси пользуются другие страны.

Напомним, Лукашенко не отказался от парада Победы 9 мая, несмотря на пандемию. "Потому что на нас смотрят глаза погибших советских солдат", - объяснил он проведение Парада Победы.