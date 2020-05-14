Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает открытие непродовольственных рынков в стране, если будут соблюдены все требования безопасности в условиях карантина.

Об этом он сообщил на совещании по предотвращению распространения коронавируса в четверг, 14 мая, передает пресс-служба Офиса президента.

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На таких же условиях, как и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - заявил Зеленский.

Напомним, в Украине с 11 мая после смягчения карантина заработали непродовольственные магазины, однако непродовольственные рынки все еще остались закрытыми. Разрешена работа только продовольственных рынков.

Как сообщалось, во Львове уже с этой пятницы заработают магазины одежды и непродовольственные рынки.