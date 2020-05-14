В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе 13 мая погиб украинские военный, 30-летний Андрей Суприган.

Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, погибший был заместителем командира, майором. Он служил в 81-й десантно-штурмовой бригаде. Андрей Супрагин - рыцарь ордена Богдана Хмельницкого II и III степени, выпускник лицея им. Героев Крут и Академии Сухопутных войск.

Садовой уточнил, что погибший участвовал в боевых действиях на Донбассе с самого начала АТО.

Отметим, что о гибели украинского военнослужащего в течение минувших суток сообщал в утренней сводке Штаб ООС. Так, уточнялось, что вследствие обстрелов ранения 13 мая получили два человека, один из них погиб. Всего украинская сторона объявила о девяти обстрелах со стороны проивника.

Напомним, еще 11 мая в штабе ООС сообщали сообщали всего об одном случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе.