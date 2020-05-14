Во Львове, где 8 мая из-за вспышки коронавируса отложили открытие парикмахерских, салонов красоты и магазинов одежды, очередное смягчение карантина планируют ввести 15 и 18 мая. В частности, должны заработать магазины одежды и обуви, вещевые рынки, а также поликлиники. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал мэр города Андрей Садовой.

"Следующий этап ослабления карантина во Львове. Есть решение комиссии по чрезвычайным ситуациям. С 15 мая открываем: визовые центры; продажа одежды, белья и обуви в магазинах, имеющих прямой выход на улицу; непродовольственные рынки. С 18 мая заработают: магазины одежды, белья и обуви, которые расположены в торговых центрах; поликлиники города", - говорится в сообщении.

Как уточнил градоначальник, все эти заведения обязаны работать по соответствующим протоколам. Если будут выявлены нарушения - грозит штрафи и закрытие.

"Лаборатории продолжают ПЦР-тестирования. Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3-х дней процент положительных результатов будет больше 23% от количества протестированных в сутки, комиссия будет принимать решение о возобновлении карантина ", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав дал четкие разъяснения по четырем этапам выхода Украины из карантина.

Также мы сообщали, что как бизнес открывается после карантина: в магазинах обвал продаж, салоны красоты повышают цены, рестораны пустуют.