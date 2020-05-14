15-минутные интервалы, респираторы и отсутствие журналов. В мэрии Киева рассказали, как будут работать стоматологии в условиях карантина
В Киевской городской государственной администрации утвердили правила работы стоматологий в условиях послабления карантинных мер.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА в четверг, 14 мая, на своей странице в Facebook.
Так, в горадминистрации определили следующие правила:
- Прием ведется по предварительной записи, интервал между посетителями не менее 15 минут. Между местами предоставляемых услуг – дистанция не менее 1,5 м.
- Пациента не позднее, чем за день до приема, должны опросить о состоянии здоровья, наличии симптомов, контактах с больными. Если есть симптомы или контакты – в плановой помощи будут отказывать.
- Сотрудники стоматологии должны быть в респираторах защиты FFP2 / FFP3 (без клапана) или хирургической маске, герметичных защитных очках или сплошных защитных щитках для лица, одноразовых перчатках.
- Персоналу запрещено выходить из кабинета в тех же средствах защиты, в которых обслуживали клиента.
- На входе в стоматологию должны быть антисептики и санитарный контроль. Ожидать своей очереди нужно за пределами помещения. Внутри – не более 1 человека на 10 кв.м.
- Обо всех ограничениях пациента должны предупредить во время записи на прием.
- Каждые 2 часа помещение нужно дезинфицировать. После каждого клиента – проветривание 15 минут.
- Рекламные брошюры, журналы, другая полиграфия и/или игрушки должны быть недоступными для пациентов.
Ранее Минздрав объяснил, как в Украине на карантине должны работать стоматологические кабинеты.
Напомним, во Львове разрешили работать стоматологам во время карантина еще в середине апреля. В Минздраве это назвали нарушением.