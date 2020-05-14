Украинки из-за бедности и безработицы становятся живыми "инкубаторами" для иностранцев, а наша страна превращается в один из мировых центров суррогатного материнства.

Эта тема снова на слуху из-за скандала с застрявшим в Украине из-за карантина "живым товаром". Почти полсотни младенцев, рожденных от суррогатных матерей в одной из столичных клиник, содержатся в отеле "Венеция" на окраине Киева.

Картина, как видно из опубликованного самой клиникой видео, впечатляющая. В кроватках рядками лежат новорожденные, родители которых, по данным клиники, находятся по всему миру (в Америке, Италии, Испании, Франции, Китае, Великобритании, Германии, Израиле, Румынии, Мексике и в других странах). Ухаживают за ними нянечки.

На каждом младенце клиника зарабатывала около 50 тысяч долларов, из них 15-20 тысяч долларов - стандартный гонорар суррогатной матери.

В "Венецию" после скандала никого не пускают, охранник сказал нашему журналисту, что гостиница на карантине, и они ничего не комментируют. Сам отель с младенцами похож на тюрьму - забор окутан колючей проволокой.

В похожей ситуации, по информации омбудсмена Людмилы Денисовой, оказались около ста детей в разных похожих центрах по всей Украине, а если карантин продлят - их станет больше в разы.

"Страна" выясняла, насколько широко распространилось в Украине суррогатное материнство "на экспорт".

Что произошло в отеле "Венеция"

Историю с застрявшими в Киеве младенцами придали огласке сами медики клиники BioTexCom, выложив видео в интернет.

По словам владельца клиники Альберта Точиловского, ролик был "посланием для родителей".

"Мы сами запустили этот сюжет и вызвали волну возмущения, потому что для въезда в Украину родителям нужно специальное разрешение, который выдает МИД, а он выдает разрешение, если МИД другой страны направляет запрос. А когда им пишут просто родители, то они отвечают, что не разговаривают с физлицами", - заявил "Стране" Точиловский.

Гостиница, где находятся младенцы, закрыта колючей проволокой. Фото "Страны"

То есть родителям нужно действовать через министерства иностранных дел своих государств.

"Есть страны, которые очень ответственно к этому подошли: Англия, США, Швеция, Швейцария, Кипр, Ирландия. Их МИД отправили просьбу пустить родителей, заехало до карантина 16 пар из этих стран", - рассказывает медик.

Остальные страны, по его словам, не отреагировали. А тем временем детьми, застрявшими в Украине, занялись украинские власти.

"К нам приехали органы соцопеки, по правам человека, ювенальная полиция, они устроили проверку. Мы показали базу, которой 7 лет, состоит она из нескольких зданий, также есть кабинет педиатра и неонатолога, одна смена – 14 нянек. Нам сказали, что у нас все в пределах нормы, я не говорю, что все идеально, но дети содержатся в комфортных условиях. Органы сказали, что примут меры и помогут родителям. Я скажу, что на высоком уровне украинские чиновники поступили, а вот некоторые посольства, например, Испания, сказали, что им некогда этим заниматься. У них есть такое слово "маньяна", которое значит "завтра". Вот они сначала "маньяна", "маньяна", а потом и вовсе перестали отвечать", - говорит Точиловский.

По его словам, родители, которые приехали в Украину, находятся на обсервации под Киевом. "Мы сейчас оформляем для них документы, и нам сказали в органах по правам человека, что издадут специальный указ легализации документов, и после этого они смогут уехать. Самолеты уже летают", - рассказал владелец клиники "Стране".

Как Украина стала лидером на рынке суррогатного материнства

Украина - одна из немногих стран, где суррогатное материнство разрешено. В большей части мира такая процедура запрещена юридически и по этическим нормам.

За последние несколько лет, по данным организации Families Through Surrogacy, количество желающих воспользоваться услугами суррогатных матерей в Украине выросло почти в десять раз.

Популярность Украины на этом направлении выросла после того, как для иностранцев закрылся один из популярных центров суррогатного материнства в Азии.

В 2014 году запретили вынашивать чужих детей в Таиланде из-за скандала с малышом Гамми, когда австралийская пара отказалась от рожденного суррогатной матерью младенца из-за того, что у ребенка был синдром Дауна.

Не так давно Индия ввела запрет на суррогатное материнство для иностранцев, после того как этот бизнес превратился в тотальную эксплуатацию женщин из бедных семей.

Теперь тысячи "суррогатных туристов" из Европы, США и богатые жители Азии приезжают в Украину. По всей стране есть десятки клиник, в которых проводят курс искусственного оплодотворения, массово открываются агентства-посредники.

Украинок оплодотворяют клетками иностранных пар, малыша они вынашивают здесь или "заказчики" везут их к себе за границу на полное содержание.

"Действительно, к нам постоянно звонят иностранцы со всего мира, которые хотят родить ребенка с помощью суррогатной матери в Украине. У нас уже очередь - пары ждут, пока найдется суррогатная мать. Это должна быть здоровая женщина без вредных привычек до 35 лет. В последние годы женщин, готовых на такую роль, тоже стало больше. Они получают 10-15 тысяч долларов, кто- то покупает домик в селе, кто-то - отдает долги. В основном соглашаются вынашивать чужих детей женщины, которые остались без работы или мало получают, матери-одиночки", - рассказала нам сотрудница одной из львовских частных клиник.

Нашу страну иностранные родители выбирают из-за того, что в Украине рождение ребенка обходится им дешевле. Например, в Америке и Нидерландах за услуги суррогатной мамы паре придётся заплатить не менее 100 тысяч долларов.

В Украине цены колеблются от 30 до 70 тысяч долларов и зависят от пакета, в который входит проживание, процедуры, оплата суррогатной мамы, перелеты.

"Продают чужих детей и на органы"

"Объявления о поиске суррогатных матерей - повсюду. В интернете, в общественном транспорте, прямо на столбах. Такие операции делают и в Киеве, и в регионах. Только официально ежегодно в Украине рожают тысячу детей для иностранцев, а подпольно - еще больше. Статистики никто не ведет, делаются фиктивные документы, фиктивные браки. Расцвели преступные схемы - нередко парам пытаются продать чужих детей, а также вывозят на органы. Основные заказчики - в Китае, Израиле, США", - рассказал "Стране" эксперт по репродуктивной медицине Остап Кись.

Кстати, клиника, в которой застряли рожденные от суррогатных матерей дети, уже попадала в скандал - клиенты из Италии заявили, что им "подсунули" чужого малыша.

Когда ребенка привезли в Италию, обязательный в этой стране ДНК-тест не подтвердил отцовства, и мальчика отдали на усыновление в другую семью.

Точиловскому и главврачу этой клиники в июле 2018 года в Украине предъявили обвинения в торговле людьми, подделке служебных документов и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Владельцу клиники грозило до 15 лет, но дело развалилось - клинику признали в нарушении инструкции Минздрава Украины по проведению искусственного оплодотворения и наказали штрафом.

К слову, младенцы не впервые застревают в Украине - такие прецеденты случались еще до карантина. Около двух лет назад несколько десятков детей, рожденных суррогатными матерями для испанских родителей, не могли вывезти из Украины из-за бюрократических проблем.

Испанское консульство тогда отказывалось регистрировать младенцев в качестве граждан Испании и выдавать им соответствующее разрешение на въезд в страну, ссылаясь на принятый накануне закон Евросоюза о защите персональных данных. До этого родственную связь младенца с новыми родителями устанавливали путем анализа ДНК, который брали у ребенка и отца в Украине и отсылали на проверку в Испанию. Новое же законодательство не рекомендует гражданам ЕС делать этот тест за пределами Евросоюза. Соответственно, его результаты Испанией больше не признаются.

В итоге детей удалось вывезти по временной визе, а вопрос с регистрацией решали в Испании через суд.

"За двойню - 50 тысяч"

Чем беднее становятся украинцы, тем больше женщин решаются на "суррогатное заробитчанство". Это видно из растущего количества объявлений "матерей по найму".

Свою цену называют сразу же, причем за "двойное счастье" она выше.

"Вита, 22 года, есть сын 4 года, здоровый ребенок. Не курю, не пью, вознаграждение за каждый месяц беременности – 400 долларов. После рождения – 35 тысяч долларов. Если двойня – 50 тысяч долларов. Проживаю в Западной Украине".

"Меня зовут Оксана, мне 28 лет, готова стать суррмамой. Имею двух здоровых дочерей, 3 и 7 лет. Сама симпатичная, без вредных привычек, группа крови 2+, карие глаза, цвет волос – русый. Родила сама, без осложнений".

"Галя. Мне 26. Группа крови 1+, есть 1 здоровый ребенок 2,7 года. Полностью здорова, без абортов и кесарева. Без вредных привычек. К программе подхожу ответственно, выполню все рекомендации врача. Договор обязателен. Гонорар $25 тысяч и $600 каждый месяц".

Впрочем, в реальности, как говорят специалисты, чаще всего выплаты, которые на руки получают суррогатные мамы, гораздо ниже. Чаще всего они колеблются в пределах от 5 до 20 тысяч долларов. Редко когда доходя до 30 тысяч.

Наценка на ребенка "за инфляцию"

Как рассказала "Стране" работница агентства-посредника Антонина Яценко, подобрать клиентам суррогатную маму по базе стоит тысячу долларов, еще во столько же обходятся услуги юриста. Суррогатным матерям кроме гонорара и расходов на проживание и питание оплачивают медицинские услуги и лечение в случае осложнений.

"У некоторых клиентов бывают свои "заскоки", – говорит Яценко. – Пара из Ирландии как-то просила девушку с высшим математическим образованием, русую, с голубыми глазами. Мол, хотят, чтобы их ребенок был умным. Хотя малыш не связан генетически с суррогатной мамой, но считается, что она все же передает ему часть "себя", ведь носит его под сердцем девять месяцев".

В интернете можно найти рассказы о неприятностях, с которыми сталкиваются как биологические родители, так и суррогатные матери. Например, когда женщины шантажируют заказчиков, грозятся сделать аборт или не отдают ребенка, требуя больше денег.

Встречаются и аферистки, которые при помощи "черных" сводников симулируют беременность и некоторое время, три-четыре месяца, тянут деньги на обследование и проживание сразу с нескольких пар, а потом исчезают. Редко, но бывает и наоборот – когда пара отказывается от ребенка, если он, например, рождается больным.

"Был случай, когда девушка из Тернополя требовала от клиентов-англичан вдвое большую сумму, объясняла, что, мол, гривна сильно упала, все подорожало, – вспоминает Яценко из агентства суррогатного материнства. – Хотя изначально договаривались об оплате в долларах, и она хотела поднять ставку именно в валюте. А бывает и такое, когда проблемы возникают с биологическими родителями. Пара из Великобритании отказалась заплатить за услуги женщине, когда у нее произошел выкидыш".

Контракт, по словам экспертов, в таких ситуациях не защищает ни одну из сторон.

"Ведь это простой договор о предоставлении услуг, поскольку даже определения суррогатного материнства в юридической сфере нет. Поэтому доказать что-то в суде, если до этого доходит, невозможно. В моей практике со случаями откровенного обмана не встречалась. Все-таки суррогатная беременность – недешевая процедура даже в Украине, ее заказывают люди, которые очень ждут ребенка. Они сто раз проверят и суррогатную маму, и клинику, и посредников. Хотя недобросовестные агентства и клиники могут "подсунуть" клиентам проблемных женщин, с неустойчивой психикой, с болезнями, или любящих выпить", – говорит Яценко.

Киевский юрист Игорь Кидалов говорит, что нередки случаи, когда клиники подделывают данные медицинских заключений о здоровье суррогатных матерей.

"Или утаивают открывшиеся при обследованиях данные о здоровье суррогатной матери, ведь привлечь за такие действия клинику к ответственности практически невозможно, – рассказывает Кидалов. – Нередко бывают и ситуации, когда суррогатные матери начинают шантажировать генетических родителей ребенка. Еще на стадии беременности они требуют выплачивать им суммы большие, чем в заключенном договоре, мотивируя это инфляцией, девальвацией, иными экономическими причинами. И в таких ситуациях супружеские пары оказываются просто бессильными. Или семейные пары, решившие воспользоваться услугами суррогатной матери, становятся жертвами мошеннических групп, которые имитируют деятельность по поиску кандидаток, медицинским процедурам, в том числе подделывают документы о якобы удачной процедуре имплантации".

Бельгийские геи доказывали отцовство через суд

Случаются в Украине форс-мажоры и для тех иностранцев, которые не оформляют документы как положено.

Бывают случаи, когда малышей пытаются вывезти тайно, чтобы не "заморачиваться" с официальными бумагами. На границе детей отбирают, а их иностранных родителей могут обвинить в краже ребенка или торговле людьми.

Самый громкий случай произошел в 2010 году с ребенком, которого украинка родила в харьковской клинике для пары гомосексуалистов из Бельгии. Мальчика по имени Самуэль по их просьбе и за оплату пытались вывезти знакомые бельгийка с полячкой через пункт пропуска "Краковец" во Львовской области.

Был большой скандал, ребенка забрали, но в итоге суд разрешил отдать Самуэля бельгийцам. Основанием для разрешения стало то, что биологическим отцом мальчика был один из мужчин.

Другой резонансный случай прогремел в Украине в 2007 году, но уже без хеппи-энда.

Американка Джанет Руньон пыталась увезти в США дочку Вику, которую для нее родила суррогатная мама за $18 тысяч. Но Руньон задержали за попытку вывоза чужого ребенка по поддельным документам. Факт суррогатного материнства официально подтвердить не удалось, в частной клинике не нашлось ни одного документа об искусственном оплодотворении.

Руньон и Вика некоторое время жили у тогдашнего заммэра Ирэны Кильчицкой, но доказать материнство американка так и не смогла. Суды могли затянуться на годы, а у Руньон не было финансовой возможности на долгую тяжбу. В результате Вику взяла под опеку киевская бездетная семья, а американка уехала в Штаты ни с чем.

Впрочем, такие случаи – единичны, и наша страна остается очень привлекательной для "суррогатных туристов".

"При этом Украина имеет существенное преимущество для супружеских пар, ибо законом установлена презумпция происхождения ребенка от родителей – доноров генетического материала, – говорит юрист Кидалов. – В отличие от, например, России, где даже в случае отсутствия какого-либо генетического родства именно суррогатная мать имеет приоритетное право решить судьбу ребенка – права генетических родителей признаются только после отказа от него суррогатной матери".