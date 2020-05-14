150 тысяч отправят на дороги, 2 тысячи - на лесоповал. Кабмин объявил, где создаст 500 тысяч рабочих мест
В Министерстве развития экономики заявили, что большая часть из 500 тысяч рабочих мест, создание которых ранее анонсировал Кабмин, будут в сферах строительства, благоустройства и сельского хозяйства. Их планируют запустить через государственные и коммунальные предприятия, а также создание условий для бизнеса при помощи государственных дотаций и субвенций.
Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на странице в Facebook.
"Государство оказывает как финансовую поддержку безработным, так и помогать с трудоустройством. Вместе с другими министерствами мы проанализировали ситуацию, в каких секторах являются крупнейшие вызовы и в каких областях реально создать рабочие места. Наша общая задача - в постоянном режиме работать над тем, чтобы люди имели возможность найти себе работу, которая может быть для них временной на период карантина, или же карьерой в будущем ", - сказал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Отмечается, что план предусматривает вакансии для 500 тысяч украинцев в десяти сферах:
- строительство дорог и транспортная инфраструктура - 154 400 мест;
- отрасль благоустройства - 150 000;
- развитие сельского хозяйства - 85 000;
- возвращение рабочих мест в направлении работников на предприятиях микро и малого бизнеса - 50 100;
- оцифровки документов и архивов - 15 000;
- заполнение вакансий - 12 800;
- стимулирование предпринимательской деятельности - 10 000;
- строительство инфраструктурных проектов - 9 300;
- специалисты в социальной сфере - 7 900;
- заполнение вакансий в сфере почтовых услуг - 3 000;
- лесное хозяйство - 2 000.
Уже профинансированно 216 900 рабочих мест:
Среди них через государственные/коммунальные предприятия создают такие:
- на "Укрпочте" - 3 000 рабочих мест;
- в ГСЧС - 12 800;
При помощи государственных дотаций и субвенций:
- развитие сельского хозяйства - 85 000;
- строительство инфраструктурных проектов - 9 300;
- строительство дорог - 56 700.
Создавая условия для бизнеса:
- возвращение рабочих мест в направлении работников на предприятиях микро и малого бизнеса - 50 100
Еще 283 100 мест требуют финансирования:
Среди них через государственные/коммунальные предприятия хотят создать:
- лесное хозяйство - 2 500 рабочих мест;
- оцифровка - 15 000;
- специалисты в социальной сфере - 7 900.
При помощи государственных дотаций и субвенций:
- отрасль благоустройства - 150 000 рабочих мест;
- строительство дорог - 97 700.
Создавая условия для бизнеса:
- стимулирование предпринимательской деятельности - 10 000 рабочих мест
Также отмечается, что контролировать выполнения плана будет создана рабочая группа из представителей министерств под руководством Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о намерениях правительства создать около 500 тысяч рабочих мест с зарплатами 6−8 тысяч гривен, которые помогут украинцам продержаться в сложные времена. Предполагалось, что это будут вакансии в социальной, бюджетной и коммунальной сферах. "Страна" подробно рассказывала об этом плане.
Вчера, 13 мая, Кабмин объявил свой план, в котором было создано 400 рабочих мест.
Также мы сообщали, что Уманский раскритиковал эту идею Шмыгаля. Он считает нелепым "обезъянничанием" идею правительства создать 500 000 рабочих мест в неквалифицированных отраслях - коммунальных, социальных, бюджетных.