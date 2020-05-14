В Министерстве развития экономики заявили, что большая часть из 500 тысяч рабочих мест, создание которых ранее анонсировал Кабмин, будут в сферах строительства, благоустройства и сельского хозяйства. Их планируют запустить через государственные и коммунальные предприятия, а также создание условий для бизнеса при помощи государственных дотаций и субвенций.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на странице в Facebook.

"Государство оказывает как финансовую поддержку безработным, так и помогать с трудоустройством. Вместе с другими министерствами мы проанализировали ситуацию, в каких секторах являются крупнейшие вызовы и в каких областях реально создать рабочие места. Наша общая задача - в постоянном режиме работать над тем, чтобы люди имели возможность найти себе работу, которая может быть для них временной на период карантина, или же карьерой в будущем ", - сказал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Отмечается, что план предусматривает вакансии для 500 тысяч украинцев в десяти сферах:

строительство дорог и транспортная инфраструктура - 154 400 мест;

отрасль благоустройства - 150 000;

развитие сельского хозяйства - 85 000;

возвращение рабочих мест в направлении работников на предприятиях микро и малого бизнеса - 50 100;

оцифровки документов и архивов - 15 000;

заполнение вакансий - 12 800;

стимулирование предпринимательской деятельности - 10 000;

строительство инфраструктурных проектов - 9 300;

специалисты в социальной сфере - 7 900;

заполнение вакансий в сфере почтовых услуг - 3 000;

лесное хозяйство - 2 000.

Уже профинансированно 216 900 рабочих мест:

Среди них через государственные/коммунальные предприятия создают такие:

на "Укрпочте" - 3 000 рабочих мест;

в ГСЧС - 12 800;

При помощи государственных дотаций и субвенций:

развитие сельского хозяйства - 85 000;

строительство инфраструктурных проектов - 9 300;

строительство дорог - 56 700.

Создавая условия для бизнеса:

возвращение рабочих мест в направлении работников на предприятиях микро и малого бизнеса - 50 100

Еще 283 100 мест требуют финансирования:

Среди них через государственные/коммунальные предприятия хотят создать:

лесное хозяйство - 2 500 рабочих мест;

оцифровка - 15 000;

специалисты в социальной сфере - 7 900.

При помощи государственных дотаций и субвенций:

отрасль благоустройства - 150 000 рабочих мест;

строительство дорог - 97 700.

Создавая условия для бизнеса:

стимулирование предпринимательской деятельности - 10 000 рабочих мест

Также отмечается, что контролировать выполнения плана будет создана рабочая группа из представителей министерств под руководством Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о намерениях правительства создать около 500 тысяч рабочих мест с зарплатами 6−8 тысяч гривен, которые помогут украинцам продержаться в сложные времена. Предполагалось, что это будут вакансии в социальной, бюджетной и коммунальной сферах. "Страна" подробно рассказывала об этом плане.

Вчера, 13 мая, Кабмин объявил свой план, в котором было создано 400 рабочих мест.

Также мы сообщали, что Уманский раскритиковал эту идею Шмыгаля. Он считает нелепым "обезъянничанием" идею правительства создать 500 000 рабочих мест в неквалифицированных отраслях - коммунальных, социальных, бюджетных.