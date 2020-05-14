Власти Вены заявили о раздаче купонов на еду всем жителям, чтобы те смогли их потратить в кафе и ресторанах, которые возобновляют работу в Вене.

Об этом заявил мэр австрийкой столицы Махаэль Людвиг, сообщает сайт vienna.at. По словам Людвига, все 950 тысяч домохозяйств, проживающих в Вене, получат ваучер для общественного питания по почте в течение следующих нескольких недель.

Мэр Вены добавил, что такая мера призвана помочь выйти из кризиса ресторанному сектору, который сильно пострадал от карантина.

Домохозяйства, состоящие из одного человека, получают ваучер на 25 евро. Домохозяйства, состоящие из нескольких человек, - ваучер на 50 евро.

Талон на питание можно будет использовать во всех участвующих в программе ресторанах и кафе до конца сентября. Правда, ваучер будет распространяться только на еду, алкогольные напитки в него не входят.

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