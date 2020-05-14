Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, которую издание Financial Times внесло в топ-16 вдохновляющих женщин мира, издала в Лондоне книгу "Миссия выполнима" о том, как она проводила реформу банковского сектора в условиях военного времени. По ее словам, пособие может быть актуально для всех стран, столкнувшихся с кризисом из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает издательство Лондонской школы экономики и политических наук.

В аннотации говорится, что книга повествует о подлинной истории обширной банковской реформы в Украине. Книга указана как пособие о том, как проводить радикальные реформы в военное время. По мнению экс-главы НБУ, данный пример может быть полезен и для других стран, столкнувшихся с кризисом в период пандемии коронавируса.



Авторами книги являются Валерия Гонтарева и экс-сотрудник НБУ Евгений Степанюк, занимавший должность начальника управления реформирования финансового сектора.



"Я искренне верю, что военное время Covid-19 - хорошее время для проведения реформ. Когда правительства и центробанки по всему миру тратят огромные суммы денег на спасение жизней и рабочих мест, они могут параллельно улучшать процессы и устранять неэффективность", - отметила Валерия Гонтарева.

Между тем, во времена, когда Гонтарева руководила Нацбанком гривня обесценилась более чем в 2 раза: с 12 до 25-27. А сотрудников НБУ обвиняли в коррупции при відаче рефинансирования и при продаже активов ликвидируеміх банков.

Напомним, в 2018 году Гонтарева улетела в Лондон, вскоре после чего ее дом в киевской области подожгли. Гонтарева заявила, что инцидент связан с ДТП, в которое она попала накануне и поджогом дома ее невестки в Киеве. Во всех "нападках" экс-глава НБУ обвиняла олигархов и, в частности, Коломойского. Экс-глава Нацбанка также заявила, что Коломойский угрожал ей в течение всего срока ее службы в НБУ.

Уже в апреле Игорь Коломойский выиграл у Гонтаревой суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Экс-главу НБУ обязали выплатить судебный сбор в размере 2305 грн, разделив сумму с Институтом Горшенина.