Создатель телеканалов 112, NewsOne и "Прямой" Алексей Семенов готовит запуске сети городских телеканалов в крупнейших мегаполисах страны, включая Киев. В столице телеканал будет называться "Kyiv.live". Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Столар заявил, что он будет инвестором этого проекта.

Таким образом подтвердилась информация "Страны", о которой мы писали еще в апреле.

Старт вещания должен начаться за несколько месяцев до местных выбора.

"Пришло время для реформирования регионального телевидения. И я абсолютно уверен, что именно городские каналы миллионников смогут предложить более интересный контент и более действенную систему отношений жителей и городской власти", - написал Семенов на своей странице в Facebook.

К слову, у канала уже есть собственная страница в этой социальной сети. На ней публикуются отрывки с кастингом среди претендентов на роль ведущих. Также в одном из видео Алексей Семенов пояснил, в чем будет особенность нового телеканала. По его словам, к примеру, десять журналистов с камерами, позволяющими стримить, отправятся в разные районы столицы, чтобы измерять глубину ям на дорогах. Все это они будут делать в прямом эфире. Но главной особенностью будет то, что они никуда не уйдут, пока коммунальные службы не приедут и не залатают хотя бы эти десять ям.

А нардеп от "Оппоплатформы", столичный бизнесмен Вадим Столар подтвердил "Новому времени" свое участие в проекте.

"Хочу создать независимый региональный канал. Уверен, что он будет востребован среди киевлян. Так как, к сожалению, в столице уже долгие годы нет ТВ, которое бы освещало актуальные для ее жителей проблемы. Именно такой телеканал мы сейчас делаем", - сказал Столар.

Также сообщается, что Kyiv.live планируют запустить за несколько месяцев до киевских выборов, которые пройдут в августе. Его редакция разместится в столичном бизнес-центре "Парус", который принадлежит Столару.

Издание Kyiv Post сообщает, что это будет сеть региональных каналов для городов-миллионников: не только Киев.Live, но и Днепр.Live, Харьков.Live, Львов.Live и Одесса.Live. Они должны выпускать региональные новости и параллельно всеукраинский блок из своих городов для обмена информацией в прямом эфире.Ббюджет составляет более 5 миллионов долларов для старта плюс еще постоянные расходы.

Отметим, что "Страна" в апреле уже писала о том, что на деньги Столара планируется запустить в Киеве новый городской телеканал - под местные выборы. При этом использовать его будут для продвижения кандидатуры Виталия Кличко.

Столара во времена Порошенко называли "смотрящим" за Кличко и приписывали ему ключевое влияние на бизнес-процессы в столице. После смены власти, по данным источников "Страны" в столичных деловых кругах, влияние Столара снизилось, но он остался одним из близких соратников мэра Кличко.

В СМИ переодически появлялись обвинения в адрес Столара в крышевании коррупционных схем в столице. Но никаких подозрений ни по одному уголовному делу ему до сих пор не вручено.